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تكنولوجيا

4 خطوات لابد من تفعيلها قبل استخدام تطبيق Clubhouse

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 م
4 خطوات لابد من تفعيلها
4 خطوات لابد من تفعيلها قبل استخدام تطبيق كلوب هاوس
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ندى على
اشتهر تطبيق Clubhouse كلوب هاوس فى الفترة الأخيرة، حيث ارتفع التطبيق من نحو 1500 مستخدم إلى تخطى المليون مستخدم، كما وصل إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى، وذلك بعدما شجع رجل الأعمال، إيلون ماسك على استخدامه. 

وبحسب موقع Social Media Examiner فإن تطبيق Clubhouse كلوب هاوس، هو تطبيق معقد ويحتاج إلى عدد من الشروط لاستخدامه وإضافة المستخدمين الآخرين عليه، حيث يعتبر التطبيق هو الأغرب من نوعه فى عالم تطبيقات التواصل الاجتماعى، حيث يعتمد التطبيق فقط على الدردشات الصوتية، وللقيام بتحميل Clubhouse هناك عدد من الخطوات التى يجب القيام بها : 
  
- يتوفر تطبيق غرف الدردشة الصوتية Clubhouse للتحميل مجانا لمستخدمي آيفون فقط، ولكن التسجيل في التطبيق يتضمن دعوة من أحد المستخدمين الحاليين للتطبيق أو الانضمام لقائمة الانتظار. 

- يمكن للمستخدمين الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة. 

هناك طريقتان فقط يمكنك من خلالهما الدخول إلى التطبيق:

عن طريق دعوة شخصية: عندما ينضم شخص ما إلى Clubhouse ، يتم منحه تلقائيًا دعوة واحدة يمكنه إرسالها إلى شخص ما باستخدام رقم هاتفه، وهذا يعني أن الأعضاء سيرسلون دعوات إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بهم. 

عن طريق دعوة مخصصة وحصرية أو Exclusive side-door :  أى عندما تحاول زيارة موقع Clubhouse ، فإنه يمنحك خيارًا لتنزيل التطبيق من App Store حتى تتمكن من حجز اسم المستخدم الخاص بك، وبناءً على عدد أصدقائك الذين يستخدمون Clubhouse بالفعل ، قد يتلقون إشعارًا يُعلمهم أنك حجزت اسم المستخدم الخاص بك وقمت بتنزيل التطبيق، وعندما يحدث هذا ، يحصلون على خيار لتوجيهك حتى إذا لم يكن لديهم دعوة رسمية لإرسالها. 

- الانضمام إلى المجموعات 

المجموعات أو Clubs هى مجموعة من المستخدمين المهتمين بنفس الموضوعات المحددة ، على غرار ميزة مجموعات فيسبوك أو LinkedIn لينكد إن وبمجرد انضمامك إلى مجموعة  ما ، يمكنك مشاهدة إشعارات الغرف الصوتية التي يستضيفها التطبيق. 

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