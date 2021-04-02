بعد نية مايكروسوفت شرائه.. تطبيق Discord يوفر هذه الميزات للدخول فى المنافسة

أضاف تطبيق الدردشة Discord عدد من الميزات الجديدة لمستخدميه، بعد تقارير عن احتمالية شراء شركة مايكروسوفت له، كما تشبه الميزات الجديدة بعض الميزات الموجودة فى تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse كلوب هاوس، والذى انتشر مؤخرا بشكل كبير.





وبحسب موقع فإن تطبيق Discord سيضيف ميزة Stage Channels ، وهي ميزة جديدة من شأنها تسهيل المزيد من المحادثات الصوتية المنظمة مع المتحدثين والمستمعين، كما أنها ستكون مستندة إلى الصوت والمقابلات ونوادي الكتب الصوتية.





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وتتلاءم الميزة الجديدة مع Discord بشكل كبيرفى تفعيل قنوات جديدة على التطبيق مما يسمح لأي شخص يستخدم Discord بتنظيم تجربة المتحدث واستخدام أدوات الوسيط للتحكم في من يحصل على الميكروفون ومتى، مثل تطبيقات Clubhouse أو Zoom تماما ، حيث يمكن للمشاركين رفع أيديهم للتحدث.





وتتجه شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات إلى شراء Discord ، حيث تجرى محادثات لشراء ه مقابل 10 مليارات دولار، وذلك للمنافسة فى سوق تطبيقات الدردشة.





وأشارت مايكروسوفت إلى اهتمامها بالاستحواذ على شركة لوسائل التواصل الاجتماعى عندما كانت تجري محادثات لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك مقابل ما يصل إلى 30 مليار دولار.



