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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يوجه بمتابعة حالات العزل المنزلي لكورونا وصرف العلاج

الدكتور سعد مكى وكيل
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

 وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مديري الادارات الصحية بالمتابعة المستمرة مع فرق العزل المنزلي للتاكد من متابعة جميع الحالات من حيث صرف العلاج لهم طبقا للبروتكول المحدث ، وقياس نسبة التشبع بالاكسيجين ومتابعة المخالطين . وسرعة احالة الحالات التي تحتاج دخول مستشفي قبل تدهورها واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية  لمنع انتشار العدو. و كذلك التنبيه علي الثقافة الصحية بتكثيف الندوات  لرفع درجة الوعي لدي المواطنين والالتزام بالكمامة  والتباعد الاجتماعي وتشجيعهم علي التسجيل لتلقي  اللقاح. 
 

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة في الاجتماع الذي تم عقده امس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات التي تستقبل حالات الكورونا على مستوى المحافظة.

 

 وجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مديري المستشفيات ورؤساء اقسام العزل  بالمتابعة اليومية لسجلات التسجيل باماكن الفرز  والعيادات الخارجية والاستقبال والتاكد من تسجيل جميع حالات الاشتباه علي برنامج الوزارة الالكتروني كوتريس لحالات العزل المنزلي  مع ضرورة صرف العلاج لهم طبقا للبروتكول المحدث  وذلك حتي يتمكن فرق الرعاية الاساسية من متابعة حالات العزل المنزلي واحالة الحالات الي المستشفيات قبل تدهورها. 


 اكد وكيل الوزارة انه تم متابعة حوالي  7350 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 6800 حالة و تم تحويل عدد 385حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة وتم توزيع 720 جهاز قياس الأكسجين. 


وناشد  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية في المناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة وفي  شهر رمضان المبارك .

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كورونا علاج الصحة الدكتور سعد مكي الدقهلية

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