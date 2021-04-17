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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتوفير طاقة البطارية.. خطوات بسيطة لتفعيل ميزة الوضع الليلي على هواتف سامسونج

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج

أصبحت العديد من الهواتف الذكية الحديثة، توفر ميزة الوضع الداكن أو الليلي Dark mode، والتي تعمل على تقليل إجهاد العين عند النظر إلى شاشات الهاتف الكبيرة أثناء استخدامها ليلا مثل هواتف سامسونج، وتعد هذه الميزة من أحدث الميزات المبتكرة التي قدمها مطورو التطبيقات في نهاية عام 2019.

 

وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، زودت شركة سامسونج Samsung، سلسلة هواتف جلاكسي بميزة الوضع المظلم، ليس فقط من أجل حماية أعين مستخدميها أثناء التحديق إلى شاشات الهواتف، ولكن أيضا من أجل الاستفادة من تقنية شاشة OLED، التي تقدمها الشركة وتوفير عمر البطارية من خلال إضاءة عدد أقل من وحدات البكسل في شاشة جهازك.

 

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كانت شركة سامسونج قد أضافت ميزة الوضع الليلي لأول مرة في واجهة المستخدم One UI، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 9، ولكن عندما زودت جوجل نظامها التشغيل بإعدادات الوضع الداكن، قامت الشركة الكورية الجنوبية باستخدام الإصدار الجديد في هواتفها، حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزتها تفعيل الوضع الافتراضي إلى الوضع المظلم تلقائياً عند انخفاض الإضاءة حول الهاتف أو تحديدها مسبقا، أو تشغيلها أو إيقافها حسب الإضاءة المحيطة للجهاز.

 

كيفية تفعيل الوضع الداكن على هواتف جلاكسي

ولتمكين الوضع المظلم على جهازك المحمول، يجب أن يكون مزودا بنظام التشغيل أندرويد 10 أو أحدث، ولتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تأكد من تحديث جهازك إلى نظام التشغيل أندرويد 10.

الخطوة الثانية: افتح قائمة الإعدادات settings الخاصة بهاتفك من سلسلة جلاكسي.

الخطوة الثالثة: قم بالتمرير بين إعدادات النظام، ثم انقر على خيار الشاشة.

الخطوة الرابعة: قم بالبحث عن خيار الوضع المظلم  Dark mode، الذي يحتوي على رمز هلال.

الخطوة الخامسة: انقر على خيار الوضع الداكن Dark mode، لتفعيله على مستوي نظام التشغيل.

الخطوة السادسة: انقر مطولا على خيار الوضع الداكن، لإظهار خيارات إضافية للميزة، قم بالتبديل بين الخيارات المتاحة على حسب تفضيلاتك.

الخطوة السابعة: قم بتشغيل عملية الجدولة بالنقر على الزر "تفعيل" في حالة أردت تشغيل الوضع المظلم في اوقاتٍ محددة وهي من وقت غروب الشمس إلى وقت الشروق.

 

الجديدر بالذكر أن دعم الوضع المظلم يصل لنظام التشغيل أندرويد 10، على هواتف سامسونج التالية: سلسلةGalaxy S21 و Galaxy S20، و10 و S10، و  9 و S9 ؛ والعديد من سلسلتي A و M الحديثة.

سامسونج الهواتف الذكية جلاكسي البطارية dark mode

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