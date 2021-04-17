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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

هاتف نوكيا
هاتف نوكيا

كشفت شركة HMD الفنلندية، عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية ضمن الفئتين المتوسطة والمنخفضة، وتتضمن تشكيلة نوكيا الجديدة هاتفا ذكيا يطلق عليه اسم Nokia G10، وينطلق الهاتف بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G بسعر منافس.

سعر ومواصفات هاتف Nokia G10

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Nokia G10 ، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.4  بوصة، وبجودة +HD، بدقة 720 x 1600 بيكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

 

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وجاء هاتف Nokia G10، بكاميرا خلفية ثلاثية داخل إعداد دائري الشكل، الرئيسية منها تأتي بدقة 32  ميجابكسل، والثانية بمستشعر للتصوير الماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED .

ويعمل هاتف Nokia G10، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25 ، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

 

Nokia G10
 هاتف Nokia G10

ويحتوى هاتف Nokia G10، على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ من نوع USB-C، ويمتاز الهاتف بمنفذ مخصص لسماعة الرأس بفتحة 3.5 مللميتر، واتصال Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز .

ويعمل هاتف Nokia G10، بنظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر هاتف نوكيا الجديد في خيارين لونين هما الكحلى والبنفسجي، مقابل سعر حوالي 140 يورو (أى ما يعادل حوالى 2620  جنيها مصريا).

Nokia G10
هاتف Nokia G10
نوكيا تقنية الـ5G سعر ومواصفات هاتف نوكيا الجديد Nokia G10

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