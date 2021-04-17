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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة يفتتح فرع نادى سيتي كلوب بالقليوبية

افتتاح نادي سيتي
افتتاح نادي سيتي كلوب

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، فرع جديد لنادي سيتي كلوب بمدينة بنها.

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وأشاد وزير الشباب والرياضة ، بإنشاء سلسلة أندية " سيتى كلوب" فى مدن المحافظات المختلفة ، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية، بالمدن وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع.


وأضاف صبحى ، أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة أهالى المحافظات الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية، بدعم وتطوير المنشات الرياضية وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.


وأوضح أن المواطن المصرى هو المستفيد الأول من تطوير المنشات والأندية الرياضية فى المحافظات ، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.


وأكد الوزير ، أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات ، وتدعم المشاريع العملاقة ، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب ، وذلك من خلال التعاون مع شركة إستادات القابضة ، خاصة أن هذه الأندية ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم ، التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.


من ناحية أخرى، شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية، لغلق وفتح المحلات والمطاعم، و الكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجها بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأوضح الهجان ، إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم ، لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا ، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

اخبار محافظة القليوبية وزارة الشباب والرياضة بنها نادي سيتي كلوب المشروعات

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