دولة عربية تسجل 6 آلاف إصابة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 6552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة، وحتي الآن إلي 970987 حالة.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان لها اليوم، أنها سجلت 30 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 14948.

ورصدت، تعافي 5867 مصاباً للشفاء، خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 849718.

وأجرت الوزارة 35287 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد منذ البداية وحتي الان 8767925.

