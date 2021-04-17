تعيين مدير لمستشفى السويس العام جديد 

قرر الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحه والسكان بالسويس تكليف الدكتور عبدالله سعد اخصائى التخدير ونائب مدير المستشفى العام بالقيام بأعمال مدير المستشفى العام لمده ثلاثه أشهر خلفا للدكتور محمد صبرى استشارى جراحه العظام .

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة والسكان بالسويس، اليوم السبت، أن مدير الصحة كلف المدير الجديد بعده مهام واولوليات للفتره الحالية على رأسها الاهتمام بقسم العزل وعناية العزل بالمستشفى العام والتأكيد على الالتزام ومراجعة بروتوكولات العلاج مع اللجنه العلميه وتنفيذها وفقاً لتعليمات وزارة الصحه .

وفى سياق مختلف أكدت مديرية الصحة فى بيان لها على كافه المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى تجمعات وعدم ملامسة الوجهه والعينين الا بعد غسلهما جيداً وعدم التواجد فى اماكن مغلقه وغسيل الايدى المتكرر و الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على تطهير الاسطح والارضيات والايدى والتغذيه السليمه لرفع مناعه الجسم وغيره من اجراءات لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.