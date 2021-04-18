هل النوم طوال اليوم ينقص من أجر الصوم .. الأزهر للفتوى يجيب

هل النوم طول اليوم ينقص من اجر الصوم ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، الله أعلم؛ لكن الإنسان الذى يصوم ويجتهد فى العبادة ليس مثل النائم، إلا أن هناك من يكون نائما لأن طبيعة عمله تكون ليلًا.

وتابع، أما النائم طول نهار رمضان وليس له عذر صيامه صحيح ولكن القبول أمر بيد الله عز وجل، مُشيرًا الى أنه يجب ان تغير نمط حياتك وتجدد نيتك وعهدك مع الله.

حكم النوم طوال ساعات النهار أثناء الصوم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه لا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم ولا قلته في نهار رمضان، مؤكدًا أن صيام من نام في نهار رمضان صحيح.

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

حقيقة النوم طوال نهار رمضان يُنقص ثواب الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه في حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، منوهة بأن النوم لا يُفسد الصيام.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشرع فيمن ينام طوال نهار رمضان ؟ وهل ينقص ذلك من أجر صومه؟»، أن النوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.حكم النوم الكثير؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عبدالسميع"، إن النوم الكثير بما لا يشغل عن أساسيات الحياة من الصلاة والعمل ومراعاة الأسرة هو جائز ولا شيء فيه، "فمن نام وليس وراءه مسئوليات جائز".

وأوضح أن النوم الكثير المحرم وهو النوم الذي يشغل صاحبه عن الأمور الأساسية في الحياة.

وتابع: إن النوم فيه مضيعة للأشياء التي كلف الله بها الإنسان مثل السعي والعبادة والتزكية، فهو تضييع لما أوجبه الله وما فرضه على الإنسان.

حكم النوم الكثير في نهار رمضان

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».



واستشهد «فخر» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما قاله الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".



وأشار إلى أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.