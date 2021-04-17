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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

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دراسة: الإجهاض المتكرر له علاقة بالوزن الزائد والمنخفض

دراسة: الاجهاض المتكرر
دراسة: الاجهاض المتكرر له علاقة بالوزن الزائد والمنخفض

قام فريق البحث في دراسة بتقييم العلاقة بين نمط حياة المرأة وخطر الاجهاض المتكرر ، والذي يُعرَّف على أنه النساء اللواتي يعانين من إجهاضين مبكرين متتاليين أو أكثر.

 

ووفقا لما جاء فى موقع “zee5 ” يُعد الإجهاض أكثر المضاعفات شيوعًا للحمل المبكر ، حيث يصيب 15 - 20 في المائة من جميع حالات الحمل، يعد الاجهاض المتكرر مرضًا معقدًا ، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُعزى إلى العديد من العوامل الطبية وتأثيرات نمط الحياة ، فإن السبب يعتبر "غير مبرر" في حوالي 50 في المائة من الحالات.

علاقة الوزن بالاجهاض


وجدت نتائج هذه الدراسة الأخيرة أن هناك عددًا أكبر من حالات الاجهاض المتكرر لدى الأمهات اللائي يعانين من نقص الوزن (مع مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5) ، وزيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 30) والسمنة (مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30) .


قالت المؤلفة الأولى للدراسة ، الدكتورة بوني نج ، زميلة MRC في العلوم السريرية والتجريبية في جامعة ساوثهامبتون ، "تضمنت دراستنا ستة عشر دراسة وأظهرت أن نقص الوزن أو زيادة الوزن يزيد بشكل كبير من خطر فقدان الحمل مرتين متتاليتين. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25 و 30 ، يزداد خطر تعرضهم لمزيد من الإجهاض بنسبة 20 في المائة و 70 في المائة على التوالي.

عوامل اخرى للإجهاض


كما شرع فريق البحث في تقييم تأثير عوامل مثل التدخين واستهلاك الكحول والكافيين، ومع ذلك ، لم يتمكنوا من إثبات بشكل قاطع ما إذا كان لها أي تأثير أم لا بسبب التناقضات في النتائج من عدد صغير من الدراسات وعدم التجانس في النساء المشاركات فيها.


قال المؤلف المشارك الدكتور جورج شيريان ، المتدرب المتخصص في أمراض النساء والتوليد في مستشفى الأميرة آن ، ساوثهامبتون ، `` بينما لم تجد دراستنا أي ارتباط بين الاجهاض المتكرر ومعايير نمط الحياة مثل التدخين وتناول الكحوليات والكافيين ، دراسات النطاق مطلوبة لتوضيح ذلك.


مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من البحوث القائمة على الملاحظة والسريرية لتحديد النطاق الكامل لخيارات نمط الحياة ، خلص المؤلفون إلى أن الوزن هو عامل خطر يمكن تعديله لتقليل المخاطر. 


أظهرت دراسة جديدة بقيادة فريق من الباحثين في جامعة ساوثهامبتون أن النساء اللاتي يعانين من نقص الوزن وزيادة الوزن معرضات بشكل أكبر لخطر التعرض لـ الاجهاض المتكرر مقارنة بالنساء ذوات الوزن المتوسط.

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