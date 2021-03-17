كيف يؤثر الإجهاض على الدورة الشهرية





تناقش هذه المقالة ما يمكن أن تتوقعه النساء لفتراتهن بعد الإجهاض، تابع القراءة لمعرفة كيفية تأثير الإجهاض الطبي والجراحي على الدورة الشهرية. وفقا لما نشره موقع mediacl news today .













عادة ما تمر المرأة بفترة 4-8 أسابيع بعد الإجهاض، حيث يفرغ الإجهاض الرحم، فتعيد الدورة الشهرية.





يعتمد تاريخ بدء الدورة التالية للمرأة على ما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل، وإذا كان الأمر كذلك، فأي نوع.





إذا لم تبدأ فترات المرأة في غضون 8 أسابيع من الإجهاض، فعليها التحدث إلى طبيبها.





قد تؤثر بعض طرق تحديد النسل على انتظام الفترات بعد الإجهاض، إذا كان لدى الشخص عادة فترات غير منتظمة، فقد يستمر في الشعور بها بعد الإجهاض.





يمكن أن يؤدي الإجهاض إلى إجهاد عاطفي، والذي قد يؤثر أيضًا على الدورة الشهرية لدى الشخص.











يمكن أن يؤدي التعرض للإجهاد إلى تغيير انتظام الدورة الشهرية.

الإجهاض إجراءات طبية منخفضة الخطورة تنهي الحمل، ومن الطبيعي أن تعاني من نزيف بعد الإجهاض مباشرة، ولكن عادة ما تحدث الدورة الشهرية الأولى للمرأة بعد عدة أسابيع.وفقا لما نشره موقع mediacl news today، فقد تعاني المرأة من نزيف بعد الإجهاض مباشرة، لكن الدورة الشهرية ستستغرق عدة أسابيع.تعاني المرأة من عدم انتظام الدورة الشهرية بعد الإجهاض ولم يحدث ذلك من قبل، فعليها التحدث إلى طبيبها.