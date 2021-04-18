هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

وقت بداية الإفطار

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: “هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب؟ أم يجب الانتظار للتشهد؟”.



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال،: “وقت الإفطار يكون عند دخول وقت المغرب؛ بمعنى: أول ما يقال حان الآن موعد أذان المغرب”.

وأضاف أمين الفتوى أن بعض الناس يقولون ننتظر حتى الشهادتين، وبعضهم ينتظر حتى ينتهي الأذان، وكل ذلك ليس مطلوبا، فالإنسان يباح له الإفطار مع بداية الأذان.



وأوضح أمين الفتوى أن الإنسان إذا كان معتادا على عادة معينة، كواحد اعتاد أن ينتظر للتشهد ويرتاح على تلك العادة؛ فلا مانع، ولكن وقت الإفطار يبدأ من وقت أذان المغرب.

أدعية قبل الإفطار

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.



اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.



اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.



اللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ، وَارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصْمَةَ، وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ، يارَحيمًا بِعبادِهِ المُؤمنينَ.



اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ وَيَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطّاهِرينَ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ.