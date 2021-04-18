أحمد بلال: سأترشح في انتخابات الأهلي.. وأرفض التحليل بـ "بي إن سبورت"..فيديو

أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق :

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حل اللاعب احمد بلال ضيفا أمس علي برنامج " شيخ الحارة " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " في موسمه الخامس و صرح عن العديد من الموضوعات المتعلقة بتاريخه الكروي والتي ترتبط بالأعبين والمدربين المتواجدين في مصر .