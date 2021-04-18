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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد بلال: سأترشح في انتخابات الأهلي.. وأرفض التحليل بـ "بي إن سبورت"..فيديو

أحمد بلال
أحمد بلال

أحمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق :

- لولايا ماكانش كسر الدنيا .. أحمد بلال يواصل التصريحات المثيرة ضد مصطفى محمد.
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- شاهد.. نصيحة أحمد بلال لرمضان صبحي عند الإختيار بين الأهلي وبيراميدز
- متهم في قضايا نصب.. سر رفض الخطيب عمل أحمد بلال في قطاع الناشئين بالأهلي.

حل اللاعب احمد بلال ضيفا أمس علي برنامج " شيخ الحارة " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " في موسمه الخامس و صرح عن العديد من الموضوعات المتعلقة بتاريخه الكروي والتي ترتبط بالأعبين والمدربين المتواجدين في مصر .

  • قال  احمد بلال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، إنه لا يوجد بيني وبين اللاعب مصطفي محمد أي نفسنة وليس هناك خلاف بيننا لكن جمهور الزمالك قام بعمل حوار من لا شيء .
  • أكد  أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، رفضه العمل في قناة "بي إن سبورت" حال حصوله على العرض من القناة، قائلا "سأرفض أي عرض يُقدم لي لأكون واحد من ضمن فريق التحليل لقناة "بي أن سبورت، ووائل جمعة ومحمد أبوتريكة انضموا للعمل بالتحليل نظرا للموقف كرويًا، وأي بلد ضد بلدنا ليها تعليق عندي".
  • واضاف اللاعب أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، "إنني كان بيني وبين حسام البدري خلاف ولم يكن ينزلني إلى الملعب رغم إنني كنت كابتن فريق وكابتن الفريق يعني إنني يجب أن أتسم بالهدوء حتى لا يحدث خلل في الفريق وبالتالي التزمت الصمت".
  • واوضح أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الجيل الحالي للكرة المصرية يفتقر للفنيات بينما جيله كان به هدافين كبار أمثال أبو تريكة وبركات، إلا أن الجيل الحالي يفتقر للهدافين، قائلا: "لو جيلنا بيلعب دالوقتي كانوا هيأخدوا 30 و40 مليون".
  • واشار أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق الي  أن وفاة أبنه كانت أكثر شيء عرضه للكسرة والابتلاء وكان صعب عليه جدًا فقدان طفله، ورد باكيًا : "أصعب حاجة عدت عليا و ده ابتلاء وده كان أكتر واحد بحبه في ولادي وهو أكتر حاجة كسرتني".
  • وتابع الكابتن أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يمتلك إمكانات كبيرة لم تكن موجودة عند أي مهاجم في مصر، كما أن المسافة بينه وبين مصطفى محمد كبيرة جدًا.
  • هاجم أحمد بلال، لاعب نادي الاهلى السابق، منظومة التدريب واختيار المدربين فى مصر قائلا: "الكرة فى مصر مش ماشية بالكفاءات ولكن بالكوسة والصحوبية"، واستثنى بعض الحالات أمثال عماد النحاس، وعلى ماهر الذين أكد قدراتهما القوية.
  • موضحا أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لو كان مدرب كهربا بعد أزمته الأخيرة لكنت مشيته مؤكدا أن الغرامة التي فرضت عليه، وهي مليون جنيه قليلة على خطأه لافتا إلى أن سلوكه سيء جدا بصراحة.
  • أعلن  أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، خوضه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.
  • نوة أحمد بلال ، إنه لم يصرح بانه يريد العمل في قطاع الناشئين حتي يرفض الكابتن محمود الخطيب بزعم إنه لديه  قضية نصب قديمة مضيفا هذا غير حقيقي  واذا عملت في قطاع الناشئين كنت سأكون مدير ااقطاع و90% من المدربين ليس لديهم خبرة .
  • واستطرد أحمد بلال "لولايا ماكانش هيكسر الدنيا" لأنني قلت له كثيرا انه يجب أن يطور  نفسه ويتعلم الأفضل مؤكدا إنه لديه تاريخ كبير وهذا الانتقاد لأنه لاعب في النادي الأهلي لكن لو كان من الزمالك كانوا سقفوا له .
النادي الأهلي منتخب مصر مصطفي محمد رمضان صبحي كرة القدم محمود الخطيب نادي بيراميدز التوك شو

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