رسائل مؤثرة من أشرف عبد الباقى بعد عرض الاختيار 2

نال الفنان أشرف عبد الباقى إشادات واسعة بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" متصدرا تريند موقع "تويتر".

وكتب الفنان أشرف عبد الباقى من خلال حسابه على انستجرام: “مهما حاولنا نقدم جزءا ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا”.

وأضاف أشرف عبد الباقى: "وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن".

وجسد الفنان أشرف عبد الباقى شخصية اللواء الشهيد محمد مبروك، مأمور قسم كرداسة الذى استشهد بعد هجوم عناصر إخوانية تكفيرية على مركز شرطة كرداسة، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.



وبدأت قناة ON E الفضائية، عرض الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، التي شهدت تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

ووثقت الحلقة الخامسة لمسلسل الاختيار 2، الأحداث الدامية التي افتعلتها العناصر الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة استهداف عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مثل محكمة ديروط في أسيوط ومحكمة مرسى مطروح، إضافة إلى عملية اقتحام أقسام الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.