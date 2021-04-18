مسلسل قصر النيل.. أحمد مجدي محقق من زمن الروايات البوليسية الكلاسيكية

بمرور أحداث مسلسل "قصر النيل"، تشعر وكأن النجم "أحمد مجدي" ينتمي إلى زمن الروايات البوليسية الكلاسيكية، إذ يلعب خلال أحداث العمل، شخصية الضابط "خالد نوح"، الذي يحقق في جريمة قتل، مرتبطة بعائلة كبيرة، في حقبة الستينيات.



ومنذ الوهلة الأولى لظهور "مجدي" على الشاشة، يتسرب إلى المشاهد، إحساس، أن هذه الشخصية لديها مبادئ قوية تتمسك بها، فـ"خالد نوح" مؤمن بشدة بأهداف ثورة يوليو، ويسعى للدفاع عنها في وجه المستغلين والمفسدين الذين يحاولون التحايل على القانون، وعند وقوع الجريمة؛ يتحرك بصلابة وذكاء، بين المشتبه بهم الذين ينتمون إلى عائلة أرستقراطية، كأنه يحرك قطعا مختلفة على رقعة الشطرنج، فأحيانا يسمع ما جرى على ألسنتهم، وأحيانا أخرى يتلاعب بهم، كما يلقي بين الحين والآخر، بـ"جُمَل ذكية"؛ تعليقا على ما يجري من حوله.



وما يساهم في خلق هالة مختلفة لشخصية "خالد نوح"؛ هو أداء "أحمد مجدي"، فهو يعطي الشخصية ما تحتاج إليه بالضبط دون مبالغة أو تقصير؛ وهو ما يجعلها قابلة للتصديق من المشاهد دون مجهود يذكر، بل ويعطي له مساحة ليتفاعل معها، ويناصرها في هدفها.



ويشارك "أحمد مجدي" في مسلسل "قصر النيل" مع كل من “دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت”، والعمل من إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.