بعد حلقة الاختيار 2 .. قصة ابن سفاحة كرداسة سامية شنن وانتمائه للجماعة الإرهابية

"خدوا شربوهم مياه نار"، مشهد جسده مسلسل اختيار 2 لسفاحة مذبحة كرداسة "سامية شنن"، التي كشف المسلسل عن دورها الإجرامي في حادثة قسم كرداسة الذي راح ضحيته اللواء "محمد جبر" مأمور قسم كرداسة في ١٤ أغسطس من عام ٢٠١٣، بعد أن اقتحم عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للقسم وضربه بالأسلحة الثقيلة في مشهد مؤلم أعاده المسلسل إلى أذهان المصريين مجددا.

السفاح سامية شنن

وكان من ضمن مرتكبي مذبحة قسم كرداسة " سامية شنن"، السيدة التي مثلت بجثث شهداء قسم كرداسة ومنهم اللواء الشهيد "محمد جبر"، وذلك بعد سكبها مياه النار على جثث شهداء الوطن آنذاك انتقاما من قوات الشرطة بعد فض مظاهرات رابعة المسلحة، في لقطات جسدتها حلقات أمس من مسلسل الاختيار.

وبعد تلك الواقعة الصادمة نجحت قوات الأمن حينها من القبض على سفاحة واقعة قسم كرداسة " سامية شنن"، لتلقى مصيرها الذي تستحقه وفقا للقانون والقضاء الشامخ.

وبالبحث عن "سامية"، تبين أنها لديها ابن يدعى " طارق شنن"، وهو من مدينة ناهيا بالجيزة ويعمل بإحدى شركات التأمين، وينتمي إلى الجماعة المحظورة ودعمها.

منشور ابن سامية شنن

وبالنظر عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون "طارق" ابن " سامية شنن" داعيا لأمه المتهمة قائلا" فك الله بالعزة أسرك يا أمى الذكرى السادسة، ليس لها من دون الله كاشفة، وكان يوم الخميس بالتمااااااام".

وتوضح الصور الشخصية لابن سامية شنن وجوده بمظاهرات ميدان رابعة بصحبة أحد أبنائه، مما يوضح انتماءه للجماعة المحظورة التي كانت والدته جزءا منها، وأقدمت على سكب ماء النار على جثث ضحايا حادث قسم كرداسة .

واشتعل موقع التواصل الاجتماعى بقصة " سامية شنن"، بعد إظهار مسلسل الاختيار ٢ لدورها في التمثيل بجثث ضحايا حادث في قسم كرداسة، مطالبين بإعدامها شنقا عقابا على ما فعلته بشهد قسم كرداسة.

وذكر أن في سبتمبر ٢٠١٣ تمكنت قوات الأمن من القبض على " سامية شنن"، وتم الحكم عليها بالإعدام في فبراير ٢٠١٥ ، إلا أن تمكنت من الإفلات من حكم إعدام بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم لإعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم إلى المؤبد.