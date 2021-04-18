أسيادنا راضيين عليك.. أحمد شيبه يحكي أغرب موقف تعرض له في فرح شعبي.. فيديو

استضاف برنامج "مهيب ورزان" الذي تقدمه الإعلامية رزان المغربي على قناة "mbc مصر"، المطرب الشعبي أحمد شيبة ونجله محمود.



وتحدث أحمد شيبة خلال لقائه مع رزان المغربي، عن أغرب وأشهر موقف حدث معه، قائلا: "أغرب موقف حصلي هو موقف أبو صدام عندما كنت أغني في أحد الأفراح الشعبية أغنية اللي مني، ووقف قدامي وقال جملته الشهيرة "أسيادنا راضيين عليك".

وأكد أحمد شيبة، أنه يمكن يقيم أفراح شعبية ويغني بدون مقابل، مشيرا إلى أنه شخص لا يحب الخناقات أو المشاكل بشكل عام.