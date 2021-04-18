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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة مؤسفة.. ثور هائج يهاجم طفلا ويتركه في حالة خطيرة

صدى البلد

تحولت نزهة عائلية لكارثة دموية، فقد أصيب طفل بجروح خطيرة بعد أن قفز ثورهائج وزنه يتعدى الـ 500 كيلوجرام على السياج وهاجم الطفل  بشكل وحشي كسر جسده.

تعرض الطفل البالغ من العمر سبع سنوات للهجوم بعد ظهر يوم الأحد أثناء وجوده مع أسرته في جيرالدين بمنطقة كانتربري في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأصيب الصبي بجروح في البطن وكسور متعددة في الأضلاع بعد أن قفز الثور من فوق السياج التي يحجبه عن الزوار، ثم قفز على الطفل بكامل قوته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال متحدث باسم فريق الإنقاذ الجوي في "كانتربري ويست كوست" إن الطفل نُقل جواً إلى مستشفى كرايستشيرش، لأن حالته الصحية لا تحتمل البقاء لمزيد من الدقائق.

فيما حضرت خدمة الإسعاف "سانت جون" لنقل الطفل المصاب على يد الحيوان الهائج في جيرالدين في حوالي الساعة 12:35 مساءً، ويرقد الطفل حاليًا في المستشفى في حالة خطيرة.

ثور هائج ثور نزهة عائلية الطفل السياج

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