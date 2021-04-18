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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أثر العطور على الصيام

ما حكم وضع العطور أثناء الصوم؟.. الإفتاء تجيب

وضع العطر أثناء الصيام
وضع العطر أثناء الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونة: "ما حكم وضع العطور أثناء الصوم؟".

 

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التعطر أثناء الصوم مباح ولا يفسده ما دام الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئا من هذا العطر إلى جوفه.


وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن استعمال العطر خلال نهار رمضان ليس من المفطرات ويدل لجوازه عدم وجود دليل ينهي عنه، ولأنه ليس أكلا أو شربا أو فى معناهما.

 

وأضاف "عاشور" أن الذى يضع العطر يضعه حتى يتطيب وهذا شيء مطلوب ولكن الأفضل ألا تبالغ المرأة فى وضع العطور حتى لا يصل الرذاذ من هذه العطور الى الفم او الأنف وهذا هو الذى يخشى منه لذلك وضع العطور لا يفسد الصوم ولكن نعتدل فى وضع العطور فى نهار رمضان.

 

التطيب في نهار رمضان

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد التطيب فى نهار رمضان فيجوز ذلك ولا مانع.

 

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التطيب فى نهار رمضان ؟»، أنه لا مانع من التطيب فى نهار رمضان فيجوز وضع العطر، فوضع الطيب كلما كان فى بداية النهار كان أفضل والشافعية يقولون ن وضع العطر والطيب قبل الزوال أى قبل وقت الظهر أفضل لأن هناك أحاديث تدل على افضليه هذه الرائحة التى تخرج من فم الصائم وهى رائحة تشبه عند الله أو يجعلها الله كريح المسك.

وضع العطور أثناء الصوم وضع العطور الصوم نهار رمضان

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