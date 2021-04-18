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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان يكشف كواليس مكالمته مع على لطفى قبل قمة الأهلى والزمالك

صدى البلد

أعرب طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاصة الحالي والاهلى السابق، عن اعتقاده أن غياب محمد الشناوى حارس الاهلى عن مباراة القمة أمام الزمالك اليوم يمثل ضربة كبيرة للمارد الأحمر.

 

وقال طارق سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "غياب الشناوى ضربة كبيرة للأهلى ، فهو بخلاف كونه قائد الفريق فهو الحارس الذى يحسم المباريات الكبيرة لصالح المارد الأحمر".


وأضاف طارق سليمان :"انا من أحضرت على لطفى للأهلى وواثق في قدراته ، وكلمته النهارده وحفزته لتقديم مباراة قوية، كان مهم يسمع منى أنه حارس كبير وموهوب وهيعمل مباراة كبيرة وسيكون نجم المباراة".


وأكمل مدرب حراس المقاصة :"قولت لـ على لطفى لاتتأثر بحديث الناس عن غياب الشناوى فهو حارس كبير وطبيعى الناس تخاف من غيابه والشناوى نفسه واجه ظروف صعبة في بداياته ولما تخطاها بقى حارس كبير ولازم تعمل زيه".


وتابع طارق سليمان :"في فرق بين حب الناس لتواجد الشناوى وبين ثقتهم في على لطفى ، ومدرب حراس الاهلى قاله كده ، كلنا واثقين فيه ووارد يكون في أخطاء عشان بقاله كثير مش بيشارك ، بس مفيش شك أنه حارس موهوب وأن مباراة الليلة ستكون نقطة إنطلاق على لطفى في عرين الاهلى".


وعن محمد أبو جبل حارس الزمالك علق طارق سليمان، قائلا: “ حارس كبير ويؤدى مباريات قوية”.


وعن نصيحته لحارسى الاهلى والزمالك قال طارق سليمان :"على لطفى لازم يكون هادى ويتحرك كويس وياخد قرارات بشكل كويس ، أما أبو جبل انت حارس كبير حتى لو لم تشارك في المباريات الأخيرة فلازم يكون عندك ثقة في نفسك".

طارق سليمان أخبار النادي الاهلي الأهلى الأهلي والزمالك محمد الشناوي

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طارق سليمان يكشف كواليس مكالمته مع على لطفى قبل قمة الأهلى والزمالك

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