أتالانتا يهزم يوفنتوس 1 - 0 في غياب كريستيانو رونالدو

سقط يوفنتوس فى الدوري الإيطالي للمرة الخامسة أمام أتالانتا بهدف واحد دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جيويس فى الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف أتالانتا فى الدقيقة 87 عن طريق روسلان مالينوفسكي قبل انتهاء مباراة.

وفشل فريق يوفنتوس في حصد 6 نقاط أمام أتالانتا هذا الموسم بعد التعادل فى الدور والخسارة بهدف فى مباراة اليوم.

وخاض اليوفي المباراة دون نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو الذي تخلف عن رحلة فريقه بسبب إصابة عضلية.



بهذه النتيجة، تراجع اليوفي للمركز الرابع بتوقفه عند 62 نقطة، فيما تجاوزه أتالانتا نحو المرتبة الثالثة بوصوله للنقطة 64.