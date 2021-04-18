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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء البورصات العربية اليوم الاحد

أداء البورصات العربية والخليجية خلال بداية تعاملات الاسبوع ..تفاصيل

صدى البلد

تباين أداء البورصات العربية  والخليجية اليوم "الاحد" في أول تعاملات الاسبوع، حيث ارتفعت مؤشرات بورصة السعودية والبورصة العراقية وكذلك الاردنية  فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت والفلسطينية وربحت  البورصة المصرية  7ر8 مليار جنيه .

 

البورصة المصرية تربح 7ر8 مليار جنيه

دفعت عمليات شراء مكثفة من قِبَل صناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتحقيق مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
 

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 7ر8 مليارات جنيه ليصل إلى 25ر623 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 45ر1 مليار جنيه.

 

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 60.78 نقطة ليقفل عند مستوى 10048.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

 

تراجع البورصة الاردنية 
 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.06 في المئة، ليصل إلى مستوى 1773.41 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2864 صفقة.

 

انخفاض بورصة الكويت 
 

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 07ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 51ر5948 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر309 ملايين سهم تمت عبر 10770 صفقة نقدية بقيمة 5ر33 مليون دينار كويتي.

 

البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.10 في المئة، ليصل عند مستوى 595.4 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,557,420,737 سهمًا, بقيمة 1,415,374,768 دينارًا عراقيًا, نتيجة تنفيذ 482 صفقة.

 

انخفاض البورصة الفلسطينية 


أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.60% ما يعادل 2.86 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 472.22 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 479,907 أسهم بقيمة إجمالية بلغت 808,106 دولاراً نفذت من خلال 88 صفقة

 

تباين في البحرين 


أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,476.77 بارتفاع قدره 1.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 610.58 بانخفاض قدره 2.29 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 636 ألفا و156 سهما بقيمة إجمالية قدرها 153 ألفا و505 دنانير تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.

 

مؤشر بورصة مسقط 


أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 62ر3683 نقطة منخفضًا بـ 3ر24 نقطة وبنسبة 65ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 92ر3707 نقطة.


وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 381 ألفًا و 222 ريالاً عمانيًا منخفضة بنسبة 9ر19 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و 221 ألفًا و 469 ريالاً عمانيًا.

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