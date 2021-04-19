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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول مهارات الاتصال فى أنماط التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  من البرامج التدريبية لشهر أبريل تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
و يتابع المركز  تنفيذ دورة حول مهارات الاتصال بأنماط التعليم المختلفة  بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم  من الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا  اليوم

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وتقام  الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  
وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

جدير بالذكر أنه مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان ينظم دورة تدريبية بعنوان إعداد المعلم الجامعي ، عبر الشبكات من خلال نظام microsoft teams .

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و تهدف الدورة  إلى تنمية معرفة الدارسين وفهم الأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، بجانب تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم ، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، و تنمية مهارات الدارسين فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا التعليم في التدريس والتعرف على نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وتنمية فهم الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.
وتشمل الدورة عدة محاور تتضمن تطبيقات في مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وطرق واستراتيجيات التدريس الجامعي، والجامعة والأستاذ الجامعي، وأساليب التقويم الجامعي.

اخبار التعليم جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية لشهر ابريل أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة

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