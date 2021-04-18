حرب أهلية الحلقة ٦.. باسل الخياط يخطط لبيع مستشفى يسرا

شهدت أحداث الحلقة ٦ من مسلسل حرب أهلية تخطيط دكتور يوسف ( باسل الخياط) لبيع مستشفى مريم (يسرا) بعد أن استولى عليها ولكن زوجته فريدة (أروى جودة) نصحته بأن يتأنى حتى لا تثبت عليه تهمة النصب.

ومن ناحية أخرى اكتشف خالد المؤامرة التي قامت بها تمارا ( جميلة عوض) كي تفرق بينه وبين خطيبته حتى يعود إليها.

وبسبب تزايد تصرفات تمارا الانتقامية اضطرت نانسي صديقتها أن تذهب لوالدتها (مريم) لتشكو لها تصرفاتها و تهديدها المستمر لها.

وعندما ذهبت مريم إلى منزل تمارا كي تعنفها على تصرفاتها السيئة وجدتها ملقاة على الأرض.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.