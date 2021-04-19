ضل راجل الحلقة 7.. كابتن جلال يواجه أهل الحارة بمصيبة شهد

واجه كابتن جلال أهل الحارة بعدما أبلغهم زوج شقيقته بحقيقة ما حدث مع شهد، في الحلقة 7 من مسلسل ضل راجل ، ومحاولتهم السخرية منه ومن ابنته ما تسبب في إثارة غضبه.

ضل راجل الحلقة 7

اعتدى كابتن جلال بالضرب على والد المحامي بعد ترديده كلمات سيئة في حقه وابنته، وواجههم بعنف موضحا أنه كان متوقعا أن يساندونه في حادث ابنته، قبل أن ينولوا منها.

تمكنت الطبيبة ملك من علاج شهد بعد محاولتها الانتحار الحلقة الماضية، فيما حاول أقنع الضابط والد شهد بضرورة التقدم ببلاغ إلى النيابة للنيل من مرتكب حادث ابنته.

ظهر في الحلقة 7 من ضل راجل عدد أكبر من الشباب المتورطين في حادث شهد منهم ميدو عادل ومحمد إبراهيم يسري وفتاة تسمى غادة أبلغت نادين والد شهد بأنها العقل المدبر وراء حادث شهد.

واجه كابتن جلال غادة بعدما توصل إلى مكان تواجدها، ليجدها مع الشاب الذي تشاجر معه واعتدى على والد شهد في وقت سابق.