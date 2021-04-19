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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد لـ"شيخ الحارة": مي حلمي عليها شهر سجن

أكد المطرب محمد رشاد، عدم تعرضه لأي حكم قضائي أو وجود سوابق في سجله الجنائي ولكن طليقته الاعلامية مي حلمي عليها شهر سجن، وكشف قائلا: "مش عليا أي سبقه حبس في سجلي الجنائي، وأنا اتوقفت مرة في كمين الشرطة مع محي حلمي حينما كانت زوجتي لتأدية رجال الشرطة واجباتهم، ولكن فوجئت أن عليها قضية وشهر سجن واتنرفزت على الضابط".

وأضاف "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه راجل شرقي يتمتع بالنخوة العربية، متابعا: "أنا مش هشوف مراتي بتتكلم مع راجل وأنا هسكت عادي يعني"، مشيرا إلى أن طليقته دائمًا ما تبحث عن تعاطف الجمهور معها، لذلك أعلنت أنها مصابة بجلطة وفي إحدى المستشفيات.

ورفض الرد على استفسار "شيخ الحارة" عن أحد منشوراته على "الفيسبوك"، معقبًا: "دي أعراض ومتتكلمش فيها كان ليها موقف بلاش نتكلم عنها"، متابعًا: " ضيعت تحويشه عمري على مي حلمي.. ومكنتش بتأخذ جنيه من اي مكان بتشتغل فيه.

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