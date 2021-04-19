بناءً على طلب متابعيه ... محمد إمام ينشر فيديو لـ أغنية " أجمد مافيكم " | شاهد

نشر الفنان محمد امام فيديو لـ اغنية “أجمد مافيكم” من مسلسل النمر، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق محمد امام قائلا “ بناءً على طلبكم

أغنية #اجمد_مافيكم من مسلسل #النمر

بكرة كاملة على قناتي #يوتيوب ".

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.