الخشت يكشف عن الأنشطة خلال شهر رمضان

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، نستعد لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة فهم وقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وإتاحتها أمام الطلاب والخريجين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وكان قد اشار رئيس الجامعة ، إن الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان بالكليات، وفقا للجداول الدراسية المعتمدة على خطة التعليم "الهجين" التي تجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني عبر منصة البلاك بورد .



كما أضاف “ الخشت ” ، أن ذلك ينطبق وفقا لظروف وطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية بكل كلية، ونتوسع خلال شهر رمضان في نظام التعليم "أون لاين"، وتخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب والمحاضرات بمختلف الكليات في المحاضرات والمعامل والتدريبات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وكانت قد أنهت جامعة القاهرة، امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2021، والتي بدأت السبت 27 مارس الماضي واستمرت حتى 12 أبريل الجاري، وأداها نحو 17093 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج بالمقر الرئيس بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، الأسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.