عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة أول بروفة امتحانات الثانوية العامة بالأرقام .. الخميس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، يوم الخميس القادم ، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء ثاني بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

txt

يوليو القادم .. 3 سيناريوهات لعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

txt

اشحنوا شريحة التابلت .. تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة لاستكمال الامتحانات التجريبية

وقالت وزارة التربية والتعليم ، ان طلاب الثانوية العامة عليهم التوجه إلى مدارسهم لأداء امتحان تجريبي ثاني ، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انتشار فيروس كورونا .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الهدف من الامتحان التجريبي الثاني المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء 20 ابريل 2021 ، هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط  assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي  وخطوط الربط للمدرسة فقط .


أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام ، هو ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثاني غدا من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهرا

أرقام الدعم الفني المنوط بتلقي استفسارات الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من قيام البعض بتعمد الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا ، حيث قال :  لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ  بدون اى منطق او معلومات ، مؤكداً أن الهدف هو رصد المشكلة وتقديمها للوزارة على القنوات الرسمية للوزارة ، وليس على السوشيال ميديا والواتساب.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب. 


وحذر وزير التربية والتعليم من جروبات “فيس بوك”، مؤكدا أنها ليست مرجعا لتقييم الوضع، والوزارة لديها غرف عمليات ترصد ما يحدث بجميع المدارس. 

وناشد الوزير بالتوقف عن القيل والقال وتتبع أسلوب علمي بعيدا عن مهاترات فيس بوك.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته “أتمنى أن نتوقف عن القيل والقال، ونلتزم بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية، فنحن نعلم جيدا ما يحدث على الارض ولا نحتاج للكلام على السوشيال ميديا ، ولكن نحتاج ابلاغ اي معلومات الى غرف العمليات فقط وليس لوسائل التواصل الاجتماعي”.

 

 

طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة بروفة نتيجة

ترشيحاتنا

شوقي لطلاب الثانوية العامة: اللي معندوش فايبر في مدرسته مايحضرش الامتحان بكرة

التعليم: طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" يؤدون امتحانا تجريبيا واحدا ..وهذا موعده

السيسي يصدق علي إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

حقيقة إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الثانوية العامة بالاختبارات التجريبية

وفد نقل النواب يزور مصابي حادث قطار طوخ.. ويطالب بمحاسبة المقصرين

إعلان نتيجة أول بروفة امتحانات الثانوية العامة بالأرقام .. الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 41 .. فيديو

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

اتحاد الكرة يكافئ حكام القمة بعد العرض المشرف والانتصار للصافرة المصرية

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأردن: بيان عاجل من الحكومة حول أزمة المياه

كان الله في عون موسيماني.. شوبير يعلن غياب لاعبين جديدين عن الأهلي

عودة فتحي وأوناجم.. أول مطالب كارتيرون عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 127

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

اﻟﻤﺰﻳﺪ