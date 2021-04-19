وزير النقل من موقع حادث قطار طوخ : تشغيل حركة الوجه البحري خلال ساعات بعد تأمين كامل لمنطقة الحادث

طمأن الفريق كامل الوزير وزير النقل المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس، بسبب حادث قطار بنها الذي نتج عنه ١١ وفاة و٩٨ إصابة وفق بيانات وزارة الصحة.

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بسبب حادث طوخ ..استمرار توقف حركة القطارات بين القاهرة وبنها

وقال الوزير خلال تواجده لليوم الثاني على التوالي بموقع الحادث، إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة الحادث وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت جراء الحادث.



وأشار الوزير خلال تفقد موقع الحادث يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على كافة المستويات لإزالة آثار الحادث، ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية، ونجحت مستشفيات قليوب، بنها العام، بنها الجامعي، كفر شكر، في الصمود العدد الكبير من الوفيات والمصابين.

يذكر أنه توقف حركة القطارات بالوجه البحري، وذلك بسبب حادث خروج قطار ٩٤٩ القاهرة- المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو ٣٠ كيلو مترا شمال القاهرة.



وواصل مهندسو هيئة السكة الحديد أعمال تغيير قضبان السكة الحديد فى مكان الواقعة بعد تلفها بسبب الحادث وإجراء الصيانة اللازمة تمهيدا لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وكان تم الانتهاء من أعمال رفع آثار تحطيم قطار طوخ وتجنيب العربات بجوار شريط السكة الحديد ورفع العربات الأخرى.



واستمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين داخل مستشفى بنها الجامعى من ضحايا قطار طوخ الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين.

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