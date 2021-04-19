مفتى الجمهورية يكشف مفاجأة في فتوى الـ 10% من زكاة المال

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن زكاة المال لها مقدار معين ومحدد مصارفها أيضا، مضيفا أن فتوى الـ 10% في زكاة المال تنطبق فقط على فائدة الوديعة المودعة لأغراض معيشية.

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن قيمة زكاة المال تقدر 2.5% من المال الكلي أي ربع العُشر، مضيفا أن الهدف من زكاة المال والحكمة منها سامية.

وتابع مفتي الجمهورية ، أن الزكاة تكون على الذهب ما عدا حلى المرأة، والذي يكون زينة وليس للمكسب المادي.