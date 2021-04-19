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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة صورة صينية الإفطار في موقع حادث قطار طوخ: ما فعلته بديهيا

حادث قطار طوخ
حادث قطار طوخ

كشفت السيدة هنية طه،  بطلة صورة تجهيز وجبات إفطار للمتواجدين  في موقع حادث قطار طوخ بالأمس، تفاصيل تجهيزها لوجبة الإفطار .

 

وقالت هنية طه  في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ اليوم ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، :"  قررت تجهيز وجبات إفطار  للمتواجدين في موقع حادث طوخ  وقلت لولادي هودي صينية الفطار وأرجع نفطر إحنا ".

 

واكملت هنية طه :" الناس كانت فرحانة بيا لما روحت بوجبات الإفطار وكل من كان يملك شيء في القرية توجه إلى مكان حادث  القطار".

 

ولفتت هنية طه:" كنت بصلي التراويح عند قرايبنا ولقيت صديقة لي بتقولي  أن  صوري انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي  وتفاجأت بهذا الاهتمام وما فعلته أمر بديهي وانا عايزة الأجر من ربنا ".

 

وأكملت هنية طه: " كافة أهالي المنطقة تكاتفوا من اجل مساعدة كافة المتواجدين داخل قطار طوخ ".

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