يا رب تكون فخور بيا يا جدي .. محمد هنيدى يداعب جمهوره بعد مشاركته في لعبة بابجي

داعب الفنان محمد هنيدي متابعيه ، بنشرة صورة مجمعه تحتوى على صورتين واحده له ظهر فبها بشخصيته من مشاركته فى لعبة ببجى والأخرى للفنان سامي سرحان من فيلم “ فول الصين العظيم ” ، وذلك عبر حسابه على انسجام .

وعلق هنيدي قائلا “ يارب تكون فخور بيا يا جدي ”.

و أعلن الفنان محمد هنيدي مشاركته في لعبة ببجي بصوته، بعد تحقيق اللعبة انتشارًا واسعًا في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم.

وظهر محمد هنيدي خلال البرومو الترويجي الذي نشره على صفحته الرسمية بـ إنستجرام، ليعلن صدور لعبة ببجي بصوت محمد هنيدي بدءًا من 4 رمضان الجاري.

ولعبة ببجي مملوكة لعملاق التكنولوجيا الصينية شركة تنسنت، التي أعلنت خلال مارس الماضي تجاوز عدد مرات تنزيل اللعبة مليار عملية خارج الصين.