الأطباء : لا يوجد منزل في سوهاج غير مصاب بكورونا .. ويجب عدم النزول إلا لضرورة

قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وأستاذ مساعد كلينيكال باثولوجي في مستشفيات سوهاج الجامعية، إن خمس أطباء استشهدوا في أسبوع واحد في سوهاج ، ومن مستشفيات مختلفة، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية للفرق الطبية.



وأكدت سلام، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه يوجد أعداد من الأطباء المصابين والمحجوزين في مستشفيات العزل أو في عزل منزلي، بسبب فيروس كورونا.



وأضافت أن تقرير وزارة الصحة، أعلن ان سوهاج الثانية من حيث ارتفاع نسب الاصابة، عليه زارت وزيرة الصحة سوهاج في زيارة طارئة للتاكد من جاهزية المستشفيات وان الفرق الطبية تعمل ما عليها وغير مقصرين في شيء .



وأوضحت سلامة، ان يوماً يتم إجراءات اتصلات لتوفير سرير عادي ، دون عناية مركزة ، بالمستشفيات بسوهاج، للمصابين ولا نستطيع، ويظل المصاب في استقبال مستشفيات العزل علي اكسجين فقط، وبمتابعه الاطباء حتي يتم توفيره، والذي يظل منتظر لساعات طويلة توصل ليوم واكتر كمان.

وأفادت عضوة المجلس، ان التقصير ليس من المديرية والأطباء، وتفشي الفيروس سبب زيادة عدد حالات، مضيفه انها اصيبت شخصيا بفيروس كورونا، ولايوجد منزل في سوهاج غير متواجد به مصابين.

وأشارت إلى إنه لا يستطيع أحد تحديد سبب الانتشار بدقة، لأنه وباء عالمي ومنتشر في كل العالم، ذلك مش تقصير من أحد حتي نلومه عليه ولا نتهرب منه.



وطالبت سلامة، بعدم نزول المواطنين إلا عند الضرورة فقط، ونحتاج توفير اللقاح لكل من طالب به، و خاصة الفرق الطبية، بالإضافة إلى اماكن تزيد في المستشفيات.