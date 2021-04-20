حكم صيام المرأة التي تضع مساحيق التجميل في رمضان .. الإفتاء توضح

ما حكم صيام المرأة التي تضع مساحيق التجميل ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب مستشار المفتي خلال برنامج “ دقيقة فقهية” المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم قائلا: المكياج والمساحيق ليست من مفسدات الصوم نهائيا ، لافتا الى جواز وضع المرأة للمكياج ولكن بشكل خفيف غير ملفت للنظر او يثير الشهوة .وذلك في شهر رمضان أو غير رمضان .

وأضاف عاشور قائلا: أما إذا كان ذلك في رمضان وبشكل صاخب وملفت للنظر فهذا يقلل من ثواب الصيام ولا يفسده ، ونحن في أمس الحاجة ولو حسنة واحدة وذلك لكثرة ذنوبنا ، فلنستغل رمضان لمحو الذنوب وزيادة الحسنات .

حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج من المنزل ولا حرمانية عليها إذا فعلت ذلك.

واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل؟» بما روي عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» رواه أبو داوود (4104).

وشدد الدكتور شوقي علام، على أنه لا يجوز للمرأة -إذا كانت خارج المنزل- أن تضع أي أشياء تلفت الأنظار إليها.



ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟

للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.

يقول سبحانه في كتابه العظيم: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »[الأعراف:31] فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج، إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب.

