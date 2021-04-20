جرائم قتل وظهور أشباح ..أكثر السجون رعبا معروض للبيع في أمريكا.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريراً ، عن سجن فلوريدا المرعب وهو أكثر السجون رعباً فى أمريكا ، حيث وصف بأنه "مسكون " وشهد العديد من الظواهر الغريبة.

أوضح التقرير، أن من الظواهر الغريبة التي حدثت فى سجن فلوريدا المرعب وقوع جرائم قتل وظهور "أشباح " فى باحاته، مشيراً إلى أن السجن يعرض للبيع مقابل 139 ألف دولار .

وكشف ماثيو بيري، وكيل عقارات ، أنه حدثت أشياء مروعة فى سجن فلوريدا المرعب وفقاً للسجل العام والمعلومات التاريخية، مؤكداً أن كل هذه الأحداث حقيقية.

وقد بنى سجن فلوريدا المرعب عام 1928 وأغلق عام 1968 ولم يحتو على مكان إقامة لضباط الحرس ، وكان السجناء يتركون وحدهم ، وهذا ما جعل منه سجنا عنيفاً مرعباً.