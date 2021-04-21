طارق الملا: توسيع نطاق وتطوير وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة مع ليبيا

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول خلال تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، إنني اجتمعت مع وزير النفط الليبي، حيث أن لدينا مذكرات تفاهم سابقة مع ليبيا في مجال البترول، واتفقنا على توسيع نطاقها وتطويرها وتفعيلها على الفور.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.



وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقارب بين الشعبين.

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة، في المنطقة والقارة الإفريقية.



ومن جهته، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهده والوفد الوزاري المرافق، مؤكدا أنه ليس غريبا على الشعب الليبي الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ممتدة.



وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في مزيد من التقارب خلال الفترة المقبلة.

