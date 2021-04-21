بوريس جونسون يعلق على انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي

رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، بقرار الأندية الإنجليزية، الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.



وقال جونسون، في تغريدة على “تويتر”: "أرحب بإعلان الليلة الماضية.. هذه هي النتيجة الصحيحة لمشجعي كرة القدم والأندية والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.. يجب أن نستمر في حماية لعبتنا الوطنية العزيزة".



وانسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من دوري السوبر الأوروبي؛ ليصبح المشروع في مهب الريح، بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وأعلن مانشستر سيتي ترك المسابقة الجديدة، تلاه مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير"، بينما ذكرت تقارير أن “تشيلسي” يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.



ونشرت الأندية بيانات مقتضبة عبر مواقعها الإلكترونية، أكدت فيها أنها لن تستمر ضمن مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، وكان مانشستر سيتي أول من أخذ تلك الخطوة.



وفي وقت سابق، طالب بوريس جونسون، الأندية الإنجليزية، بالانسحاب من بطولة السوبر الأوروبي؛ بعد انتقادات واسعة طالت الدوري الانفصالي المقترح، والذي يهدف لمنافسة دوري أبطال أوروبا.