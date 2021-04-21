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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يعقد أول اجتماع برئيس السكة الحديد الجديد في حضور العاملين بالهيئة

وزير النقل
وزير النقل

تستقبل ورش الفرز بهيئة السكة الحديد اليوم، وزير النقل الفريق كامل الوزير، لتناول الإفطار مع العاملين بها بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، وعقد أول اجتماع مع رئيس الهيئة الجديد.

 

وأكدت مصادر بوزارة النقل، أن الفريق كامل الوزير سيعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة وكافة العاملين بالورش للتأكيد على خطة الوزارة لتطوير المرفق بأكمله، فضلاً عن المشكلات التي تواجه الهيئة والعاملين بها.

 

وأضاف المصدر، أن رئيس الهيئة اجتمع مع العاملين بالهيئة صباح اليوم للتأكيد عليهم بتعليمات جديدة من الوزير لتفادي الأخطاء البشرية، وأبلغ مسئولي ورش الفرز بقدوم الوزير.

رئيس السكة الحديد وزير النقل كامل الوزير هيئة السكة الحديد

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