عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

طالبت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، لدعمها من أجل إنجاز ما تقوم به من أعمال فى العديد من القطاعات، ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها فى تسجيل الملكية للعقارات وغيرها بالشهر العقارى، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.

 

وقال النائب فى طلب الإحاطة: إنه “بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاءها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن”.

 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقار والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.

 

اقرا ايضا|| 

رئيس محلية النواب يطالب بتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعي اليد علي أملاك الدولة
 

وأكد  النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة يحتاج للتحديث والدعم، مضيفا: "بيشتغلوا علي مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر علي مصالح الناس".

 

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، فى جلسة ستحدد اللجنة موعدها فى وقت لاحق.

 

وأكد ممثل هيئة المساحة، أن الهيئة تحتاج بالفعل إلى دعم، وهناك خطوات تم اتخاذها، بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن العجز فى عدد العاملين بالهيئة، وتم عمل مسابقة وإجراء اختبارات للعديد من المهندسين، موضحا أن التعيينات ستكون غالبا في شهر يوليو المقبل.

لجنة الادارة المحلية مجلس النواب هيكلة الهيئة المصرية للمساحة تسجيل الملكية للعقارات النائب أحمد السجيني

موضوعات متعلقة

محلية النواب تناقش طلب برلماني بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات

رئيس محلية النواب يطالب بتيسير إجراءات تقنين الأوضاع لواضعي اليد علي أملاك الدولة

ترشيحاتنا

بعد تلقيح 200 مليون أمريكي ضد كورونا .. بايدن يوجه خطابا مهما لشعبه اليوم

عطل مفاجئ بمحطة المياه في حدائق ٦ أكتوبر

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

صح أم خطأ.. هل يوجد علاقة بين لقاح جونسون وتجلط الدم

علاقة التكميم الدقيق بشهر رمضان والتوقيت الصحيح لممارسة الرياضة.. استشاري يجيب

محلية النواب تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

أمام أطفاله.. زوج يتخلص من زوجته ويشنقها بماسورة الغاز في بولاق الدكرور .. القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ