بعد تلقيح 200 مليون أمريكي ضد كورونا .. بايدن يوجه خطابا مهما لشعبه اليوم

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، خطاب مهما اليوم إلى الشعب عقب تحقيق بلاده هدف تلقيح 200 مليون أمريكي ضد فيروس كورونا.

وجاء هذ الأمر قبل أسبوع من يومه المئوي في البيت الأبيض.

ومن ناحية أخرى، توفى 22 مريض اليوم، الأربعاء، في مستشفى عام في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند نتيجة نفاذ الأكسجين بعد تسرب في الخزان

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، إن سوراج مانداري المسؤول في منطقة ناشيك بولاية ماهاراشترا قال في تصريحات لرويترز : حدث تسرب لخزان الأكسجين أثناء إعادة تعبئته وتسبب ذلك في وفاة 22 مريضا لافتاً إلى أن المستشفى تتخصص في استقبال وعلاج مرضى كوفيد -19.

وتسجل الهند ارتفاعا غير مسبوق في إصابات ووفيات فيروس كورونا منذ مارس الماضي، حيث تشهد البلاد موجة جديدة من الوباء أكثر انتشارا مما سبقتها.

كما ارتفع عدد الإصابات بكورونا في الهند إلى ما يزيد على 15 مليونا، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإجمالي.

وتنتشر في الهند سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث يعرف العلماء المتغير الجديد باسم B1617، ولم يعرف ما إذا كان أكثر خطورة أو يستجيب للقاحات المتوفرة حاليا.