حلويات رمضان .. طريقة عمل أصابع زينب في المنزل

أصابع زينب من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص خلال شهر رمضان مما يدفع البعض إلي شرائها من محلات الحلويات.

فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل أصابع زينب في المنزل



مقادير أصابع زينب



كوب سميد

كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

فانيليا

ماء للعجن

زيت للقلي

للشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

ليمونة

معلقة صغيرة ماء ورد



طريقة تحضير أصابع زينب



- يخلط السميد والدقيق والخميرة والسكر والملح والفانيليا

-يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجين

- تقطع كرات وتشكل على مبشرة

- تقلى فى الزيت

- توضع فى الشربات ثم ترفع منه وتقدم