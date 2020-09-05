AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل أصابع الجلاش المقلية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
طريقة عمل أصابع الجلاش
طريقة عمل أصابع الجلاش المقلية
Advertisements
هاجر هانئ
أصابع الجلاش المقلية من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل أصابع الجلاش المقلية بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير أصابع الجلاش المقلية:
لفة جلاش 
أصابع جبنة موتزاريلا 
ملعقة كبيرة نعناع جاف 
زيت للقلي 
خليط دقيق وماء  للتغليف

اقرأ إيضا..

-التقديم
خس فرنسي 
مايونيز 
صوص حار 
ورشيستر صوص 

طريقة تحضير أصابع الجلاش المقلية
-توضع أصابع الجبنة على ورق الجلاش
-ترش بالنعناع الجاف
-يلف الجلاش على الجبنة
- يلصق الطرف بخليط الماء والدقيق
-تقلى في الزيت

الصوص
- يخلط المايونيز مع الصوص الحار والورشيستر صوص
- تقدم مع الخس والصوص


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهية و لذيذة.. طريقة عمل بطاطس بالجبن والزيتون

ترشيحاتنا

تكتم متعمد.. سياسي لبناني: حقيقة مرفأ بيروت ستضيع في بحر التسويات

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

وزارة الدفاع التركية: التصريحات الفرنسية تعرقل السلام في شرق المتوسط

أخبار التوك شو.. مفتي الديار يكشف حكم كتم الفتاة لسابقة خطبتها.. لا حرج في رسم الزوجة لـ التاتو تزيّنا للزوج.. فنكوش اختفاء كؤوس مصر

لهذا السبب اعترفت إسرائيل باستقلال كوسوفو

إكرامي: مرتضى منصور صديق.. ورمضان صبحي ضحى من أجل الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور