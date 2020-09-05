سهلة ولذيذة .. طريقة عمل أصابع الجلاش المقلية

أصابع الجلاش المقلية من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل أصابع الجلاش المقلية بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير أصابع الجلاش المقلية:
لفة جلاش
أصابع جبنة موتزاريلا
ملعقة كبيرة نعناع جاف
زيت للقلي
خليط دقيق وماء للتغليف
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-التقديم
خس فرنسي
مايونيز
صوص حار
ورشيستر صوص
طريقة تحضير أصابع الجلاش المقلية
-توضع أصابع الجبنة على ورق الجلاش
-ترش بالنعناع الجاف
-يلف الجلاش على الجبنة
- يلصق الطرف بخليط الماء والدقيق
-تقلى في الزيت
الصوص
- يخلط المايونيز مع الصوص الحار والورشيستر صوص
- تقدم مع الخس والصوص