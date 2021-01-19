أسرار تحضير أصابع زينب

أصابع زينب من الحلويات السهلة التي قد يقلق البعض من تحضيرها خاصة أن لها شكلا مميزا ليس له قوالب شهيرة، فضلا عن عجينتها التي يجب تخميرها بدرجة محددة قبل القلي. من الحلويات السهلة التي قد يقلق البعض من تحضيرها خاصة أن لها شكلا مميزا ليس له قوالب شهيرة، فضلا عن عجينتها التي يجب تخميرها بدرجة محددة قبل القلي.





وسنقدم اليوم طرق تحضير أصابع زينب مثل الجاهزة بأسرار شيفات سفرة أميرة شنب ونجلاء الشرشابي، وهي كالتالي:





- تحضر أصابع زينب بمقدار مختلط ومتساوٍ بين الدقيق الأبيض ودقيق السميد (السيمولينا)،كوب من كل نوع، ويمكن مضاعفته بنفس المقدار.





- يجب وضع مقدار السوائل المياه والزيت بالتدريج حتى تتماسك بهدوء دون أن تكون سائلة أو مفتتة.





- بعد تمام خلط عجينة أصابع زينب يجب تركها لتختمر جيدا في مكان دافئ من 30 إلى 60 دقيقة حسب الكمية والحرارة ونوع الخميرة، ثم تفرد وتشكل وتترك حتى تختمر مرة أخرى مما يجعلها هشة وغير مكتومة بعد التسوية.





أصابع زينب بالمياه الدافئة لتسرع من مفعول الخميرة. وفي حال الرغبة بتخمر العجين بسرعة يجب عجنبالمياه الدافئة لتسرع من مفعول الخميرة.





- حتى نحافظ على تحضير أصابع زينب بنفس شكل الجاهزة المباعة في المحلات تفرد العجين في أصابع طولية، ثم تقطع قطع صغيرة وتمرر كل قطعة عموديًا على الوجه الضيق ذي الفتحات الصغيرة بالمبشرة عكس الاتجاه مما يجعلها بنفس شكل الجاهزة.





- يجب أن يكون زيت القلي دافئا لتسويتها بهدوء من الداخل والخارج، ليعطي فرصة للعجين حتى يتمدد.



