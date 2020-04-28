حكاية أكلة.. أصابع زينب رمز للقسوة وخاطفة قلب الظاهر بيبرس

حلوى أصابع زينب من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي تتواجد بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، لكن هناك بعض التساؤلات حول اسمها "من هي زينب"؟.





يرجع أصول حلوى أصابع زينب إلى فترة سياسية دموية، فصاحبة الاسم هي السيدة زينب بنت الحسين بن علي، والتي استشهد والدها في كربلاء، في العام الرابع من عمرها، حيث رأ ت الطفلة جثة أبيها وقامت باحتضانه بطريقة كبيرة وصلت لصعوبة إبعادها عنه من قِبل جنود معاوية بن ابي سفيان، فاضطرت الجنود إلى ضرب السيدة زينب على اصابعها بالسيوف حتى تقطعت، ثم أصبحت أصابع زينب رمز القسوة حديث المجالس.





انتشرت القصة بين السكان وقاموا بعمل حلوى تحمل نفس الأسم " أصابع زينب "، وذلك محبة وتقدير لأهل البيت.





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لكن هناك رواية أخرى والتي تعود أصل أصابع زينب إلى عام 1260 ميلادي بفترة معركة عين جالوت بين المسلمين والمغول، والتي قادها الظاهر بيبرس، وكانت النتيجة هي الانتصار للمسلمين، فأقيمت الاحتفالات ودقت الطبول وتوزيع الحلوى والأطعمة الشهية.



