في 10 خطوات.. تعرفي على طريقة عمل أصابع زينب بالفرن

يعتبر أصابع زينب من أسهل الحلويات الشرقية، والتي يحبها الأطفال والكبار، لذا قدم الشيف سنان بطرس طريقة تحضير أصابع زينب بالفرن بطريقة سهلة، وغير مفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
وقت الطبخ: ١٢ دقيقة
الكمية: 10 افراد
إليكِم طريقة تحضير أصابع زينب بالفرن، والتي لها أصول الحلويات غربية، والتي يمكن تقدمها بخطوات سهلة جدًا وبطريقة جديدة.
طريقة تحضير أصابع زينب بالفرن
مقادير أصابع زينب بالفرن:
٤ بيضات
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
¾كوب طحين
2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
طريقة عمل أصابع زينب بالفرن:
- افصلي صفار البيض عن البياض.
- اخفقي صفار البيض مع السكر جيدًا.
- اضيفي الفانيليا وعصير الليمون واكملي الخفق.
- اضيفي الطحين تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس المزيج، اتركيه جانبًا.
- في وعاء آخر اخفقي بياض البيض جيدًا حتى يتضاعف حجمه، واضيفي السكر البودرة تدريجيًا حتى تحصلين على قوام متماسك.
- أضيفي ربع كمية مزيج صفار البيض إلى البياض وقلّبي برفق حتى يتجانسوا.
- أضيفي باقي كمية صفار البيض وقلّبي برفق حتى يتم التجانس.
- حمي الفرن على 190 درجة مئوية افرشي صينية بورق الخبز.
- ضعي العجين في كيس حلواني، وقومي بتشكيل الأصابع في الصينية ثم ادخليها الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يتحمر لونها.
- من الممكن غمس الأصابع فور خروجها من الفرن في القطر البارد.
وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
وقت الطبخ: ١٢ دقيقة
الكمية: 10 افراد
إليكِم طريقة تحضير أصابع زينب بالفرن، والتي لها أصول الحلويات غربية، والتي يمكن تقدمها بخطوات سهلة جدًا وبطريقة جديدة.
طريقة تحضير أصابع زينب بالفرن
مقادير أصابع زينب بالفرن:
٤ بيضات
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
¾كوب طحين
2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
طريقة عمل أصابع زينب بالفرن:
- افصلي صفار البيض عن البياض.
- اخفقي صفار البيض مع السكر جيدًا.
- اضيفي الفانيليا وعصير الليمون واكملي الخفق.
- اضيفي الطحين تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس المزيج، اتركيه جانبًا.
- في وعاء آخر اخفقي بياض البيض جيدًا حتى يتضاعف حجمه، واضيفي السكر البودرة تدريجيًا حتى تحصلين على قوام متماسك.
- أضيفي ربع كمية مزيج صفار البيض إلى البياض وقلّبي برفق حتى يتجانسوا.
- أضيفي باقي كمية صفار البيض وقلّبي برفق حتى يتم التجانس.
- حمي الفرن على 190 درجة مئوية افرشي صينية بورق الخبز.
- ضعي العجين في كيس حلواني، وقومي بتشكيل الأصابع في الصينية ثم ادخليها الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يتحمر لونها.
- من الممكن غمس الأصابع فور خروجها من الفرن في القطر البارد.