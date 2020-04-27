حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

لا يخلو أى منزل فى شهر رمضان الكريم من تواجد الحلويات التى تحضرها ربه المنزل، ولا تقتصر البيوت على هذه الحلويات فقط فاعتاد رب المنزل على شراء الحلويات الشرقية الشهية التى يفضلها الأطفال والعائلة، ومن أشهرها رموش الست التى يحبها الكبار والصغار.





كما تعد رموش الست من الحلويات الناعمة والشهية التى تشبة الغريبة، لأحتتوائها على الكثير من الزبدة، ويختلف البعض فى طريقة تقديمها فمنها من يفضلها سادة، والبعض بالمكسرات، والبعض الأخر بالقشطة، وتعد هذه الأضافات من المطبخ المصري القديم.





وأشتهرت حلوى رموش الست فى البداية بالعراق وبلاد الشام، وتعد من الحلويات الرسمية فى هذه البلدان، وانتقلت للمصرين عبر الرحلات التجارية والاختلاط بين مصر وبلاد الشام.





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ولتسمه رموش الست بهذا الاسم قصة طريفة فتعود الأحداث إلى أيام الحاكم بربر أغا حاكم طرابلس، والذى اشتهر بإقامته للحفلات والولائم وتجمع أعيان البلدة عنده كل ليلة.





وفى إحدى حفلات التى كان يحضرها العديد من الحسناوات من علية القوم، وكان موجود أيضًا مجموعة من الظرفاء، فقدم الطباخ لهم تلك الحلوى على شكل"رمش"فتندر أحد الظرفاء قائلًا لبربر أغا "فلنطلق عليها رموش الست"، وبالفعل انتشرت بذلك الاسم منذ ذلك الحين وأطلق عليها رموش الست.



