سهلة وسريعة.. طريقة عمل رموش الست خطوة بخطوة للشيف نجلاء الشرشابي

تعد رموش الست من الحلويات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن تقدميها في جميع المناسبات.. قدمت الشيف نجلاء الشرشابي أسهل وأسرع وصفة لعمل رموش الست في المنزل، وإليكم وصفة طريقة تحضير رموش الست في المنزل.

مقادير رموش الست :

3 كوب دقيق

كوب سكر بودره

جوز هند

كوب زبدة

3 بيضة

فانيليا

رشة ملح

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

شربات

نصف كوب دقيق سميد

- طريقة تحضير رموش الست:

* اخلطي فى العجانة الزبدة مع السكر وأضيفى البيض.

* أخلطى الدقيق مع رشة الملح ودقيق السميد وجوز الهند والبيكنج بودر.

* أضيفى خليط الدقيق لخليط البيض وقلبى.

* قطعى العجين على شكل أصابع وشكليها بالشوكة بالعرض وشكليها أيضًا دوائر.

* أدهنى صينية بالزيت ورصى بها رموش الست وأدخليها الفرن على درجة حراراة 180 حتى تمام النضج.

* إسقى رموش الست بالشربات وزينيها بجوز الهند وقدميها.