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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صاروخ منطقة مفاعل ديمونة

صدى البلد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا،  اليوم الخميس؛ بشأن دوي الانفجار في منطقة ديمونة، التي تضم المفاعل النووي الشهير بالاسم ذاته.
 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في منطقة أبو قرينات، جنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونة النووي.
 

وقال: "إن صاروخ أرض جو، أُطلق من سوريا، تجاه طائرة، وسقط في النقب المحتل، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية بالتصدي له".
 

وأضاف الجيش الإسرائيلي:"صاروخ أطلق من سوريا سقط في منطقة النقب وسلاح الجو الإسرائيلي استهدف منصة الإطلاق ومنصات أخرى".

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الفحص الأولي للإنذار في منطقة ديمونة، يظهر أن صاروخا سقط بالمنطقة، لكن مصدره ليس قطاع غزة.

 

وسمع دوي صافارات الإنذار قرب مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي؛ ما قد يشير لهجوم صاروخي محتمل.
 

وذكرت مصادر عبرية، أن دوي الانفجار، سمع قرب مفاعل ديمونة، بالنقب، جنوب إسرائيل.

 

وقالت قناة "الحرة" إن تقارير تتحدث عن إطلاق صاروخ باتريوت من إحدى منظومات الدفاع الجوي القريبة من ديمونة.
 

وقال سكان تجمعات بدوية قرب ديمونة: "بيوتنا اهتزت من حجم الانفجار الذي حدث عقب إطلاق صافرات الإنذار".


كما أفاد شهود عيان بأن "صوت انفجار قوي سُمع في أرجاء مناطق الخليل والقدس ورام الله؛ عقب انطلاق صافرات الإنذار"، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.
 

وأوضحت “القناة 12” العبرية، أن صافارات الإنذار تدوي في منطقة أبو قرينات بالقرب من ديمونة في النقب. 

سوريا إسرائيل مفاعل ديمونة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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