عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضل راجل الحلقة 10.. سليم يضلل كابتن جلال وتحويل الطبيبة للتحقيق

مشهد من مسلسل ضل
مشهد من مسلسل ضل راجل

انتهت الحلقة 10 من مسلسل ضل راجل بتهديد خطر على حياة كابتن جلال بعدما تصدى للدفاع عن إحدى طالبات المدرسة التي يعمل بها من الشاب الذي اعتدى عليها بالضرب ويهددها بصور فاضحة. 

عادت شهد إلى منزلها وسط نظرات وتكهنات أهل الحارة القاسية حول وضعها ومستقبلها، فيما حاول والدها معرفة حقيقة ما حدث لها لكنها مصرة على عدم الإفصاح عن قصة حملها وسحلها ومحاولة إجهاضها التي تعرضت لها في الحلقة الأولى من ضل راجل . 

تطور أحداث ضل راجل

التقى كابتن جلال بسليم الشاب الذي اتضح أنه خلف حادث شهد لكن والدها لا يعلم حتى الآن، وضلله سليم بأن الشاب الذي كان علاقة بابنته كان صديقا جديدا لا يعرفون اسمه أو مكانه، وعقب الحادث غادر خارج مصر ولا يمكنه الوصول إليه. 

ظهر في الحلقة ممثل جديد وهو نبيل نور الدين الذي يلعب دور والد غادة صديقة سليم، التي شاركت معه في خطة التخلص من حمل شهد وتوريطها في حضور حفل عيد ميلادها ثم ضربها وسحلها ومحاولة إجهاضها، وتهدد سليم حاليا بالزواج منها والتقدم لخطبتها أو فضح حقيقة ما حدث. 

txt

ياسر جلال في كواليس تصوير مشاهد ضل راجل .. صور

txt

حبيتوا الدكتورة ملك؟.. نور اللبنانية تستفتي جمهورها عن مسلسل ضل راجل

اعترفت الطبيبة ملك لعمتها بأنها ترفض الرجوع لزوجها السابق لأن لم يتسبب فقط في خسارة حملها من طفلها، لكن ضربه لها تسبب في لجوء الأطباء إلى إزالة الرحم وحرمانها من الحمل والأمومة طوال حياتها، في الوقت الذي تعرضت فيه للتحقيق بعدما ساومها مدير المستشفى على إقامة علاقة معه أو إيذائها في عملها. 

ضل راجل ياسر جلال نيرمين الفقي نور اللبنانية مسلسل ضل راجل

ترشيحاتنا

"أطباء بلا حدود" تدعم البيان الأمريكي بشأن التنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية لمواجهة كورونا

ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي .. القانون يجيب

وزيرة الصحة الأرجنتينية: نمر بأسوأ لحظة لوباء "كورونا" منذ ظهوره

نصابون يخدعون ثرية صينية ويستولون على 32 مليون دولار بخدعة بسيطة

أمريكا: لاحظنا تقدما معينا في محادثات فيينا لكننا بعيدون عن أي نتيجة ملموسة

الهاني سليمان: حصلنا على 3 نقاط من الأهلي وسنركز في الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ